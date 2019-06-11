ГолунOFF. МВД закрыло дело журналиста "Медузы"

Дело прекращено в связи с недоказанностью вины. Ивана Голунова освободят из-под домашнего ареста уже сегодня.

Уголовное дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращено. Об этом во вторник заявил лично глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, решение было принято в связи тем, что не доказано участие корреспондента в попытке сбыта наркотиков, в чём и обвиняли Голунова.

— Принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, — сообщил министр.

Ожидается, что журналиста освободят из-под домашнего ареста уже сегодня. Тем временем Колокольцев будет просить уволить начальника УВД по ЗАО города Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД генерал-майора полиции Юрия Девяткина. А полицейские, задержавшие Голунова, отстранены от работы до окончания служебной проверки.

— Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены, — добавил Колокольцев.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Защита корреспондента подала апелляционную жалобу на решение суда.