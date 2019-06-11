Украина в суде потребовала доступ к добыче газа в Чёрном море

По мнению представителя Киева, в Чёрном море находятся украинские ресурсы, к которым перекрыт доступ.

Представитель Киева Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Чёрном море. С таким заявлением она выступила в Постоянной палате третейского суда в Гааге, сообщило РИА "Новости".

Со слов Зеркаль, Москва лишила Киев доступа к ресурсам в море, а сама с 2014 года добыла в акватории "более девяти миллиардов кубометров природного газа".

— Наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объём — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Чёрном море, — заявила Зеркаль.

Также она отметила, что Керченский пролив является международным.

Лайф уже рассказывал, что Москва намерена доказать отсутствие юрисдикции Международного суда по данному процессу.