Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 Июня, в День России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного паркинга.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Водителей попросили учитывать, что в праздничный день на улицах Москвы ожидается большое количество жителей и туристов.

Ранее Лайф сообщал, что 12 Июня в Кремле пройдёт торжественный приём, гостями которого станут около полутора тысяч человек.