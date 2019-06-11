Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 Июня

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Фото © Официальный сайт мэра Москвы

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 12 Июня, в День России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного паркинга.

При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Водителей попросили учитывать, что в праздничный день на улицах Москвы ожидается большое количество жителей и туристов.

Ранее Лайф сообщал, что 12 Июня в Кремле пройдёт торжественный приём, гостями которого станут около полутора тысяч человек.

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