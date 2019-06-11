Журналиста Голунова сегодня освободят из-под домашнего ареста

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Иван Голунов. Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов

Журналиста Ивана Голунова освободят из-под домашнего ареста сегодня, 11 июня. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Сегодня Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, — заявил глава МВД РФ.

Уголовное преследование корреспондента "Медузы" прекращено из-за того, что участие Голунова в попытке сбыта наркотиков, в которой журналиста обвиняли, не доказано.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. В МВД заявляли, что при себе у корреспондента нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову могли подбросить. На защиту Голунова встали его многочисленные коллеги и общественники.

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