Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации "12 стульев"

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев". Съёмки картины режиссёра Петра Зеленова уже начались, сообщила пресс-служба киноконцерна "Мосфильм".

Роль Кисы Воробьянинова исполнит актёр Дмитрий Назаров.

— Мы не планировали никакого кастинга на роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова и сразу были намерены пригласить Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. Роли писались специально для этих артистов. Мы очень рады, что они согласились, несмотря на насыщенный съёмочный график, — рассказал генеральный продюсер фильма Олег Урушев.

Как ожидается, съёмки картины по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова завершатся в январе 2020 года. Экранизация станет дебютом Петра Зеленова в качестве режиссёра полнометражного кино. Ранее Зеленов становился лауреатом премии "Золотой орёл" как лучший режиссёр монтажа за работу над фильмами "Легенда № 17" и "Движение вверх".