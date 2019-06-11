Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации "12 стульев"

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Дмитрий Нагиев. Фото Instagram / nagiev.universal

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев". Съёмки картины режиссёра Петра Зеленова уже начались, сообщила пресс-служба киноконцерна "Мосфильм".

Роль Кисы Воробьянинова исполнит актёр Дмитрий Назаров.

Мы не планировали никакого кастинга на роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова и сразу были намерены пригласить Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. Роли писались специально для этих артистов. Мы очень рады, что они согласились, несмотря на насыщенный съёмочный график, — рассказал генеральный продюсер фильма Олег Урушев.

<p>Съёмки фильма &#34;12 стульев&#34; на натурной декорации &#34;Старая Москва — Санкт-Петербург&#34;. Фото © <a href="https://www.mosfilm.ru/news/?ELEMENT_ID=26416" target="_blank">ФГУП &#34;Киноконцерн &#34;Мосфильм&#34; / Продюсерский центр &#34;Прайм&#34; и кинокомпания &#34;Соливс&#34;</a></p>

Как ожидается, съёмки картины по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова завершатся в январе 2020 года. Экранизация станет дебютом Петра Зеленова в качестве режиссёра полнометражного кино. Ранее Зеленов становился лауреатом премии "Золотой орёл" как лучший режиссёр монтажа за работу над фильмами "Легенда № 17" и "Движение вверх".

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