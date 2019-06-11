Опубликован первый трейлер "Холодного сердца — 2"

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В ролике появляются старые герои в новом антураже — из уютного Эренделла Анна, Эльза и их друзья переносятся на суровый и опасный север.

На официальном канале "Disney Россия" в "Ютубе" опубликован трейлер второй части полнометражного мультфильма "Холодное сердце".

Королеву Эренделла Эльзу и её сестру принцессу Анну вновь ждут захватывающие и головокружительные приключения. На этот раз героиням предстоит покинуть родное королевство и отправиться далеко за его пределы на север, чтобы раскрыть древнюю тайну.

А в этом им поможет отважный Кристофф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олафф. По сюжету персонажи постараются раскрыть тайну, касающуюся прошлого их родной страны, а также найдут истоки древних легенд.

Премьера "Холодного сердца — 2" запланирована в России на 28 ноября этого года.

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