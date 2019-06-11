Путин присвоил звания генерал-майора 18 офицерам МВД

Президент России Владимир Путин присвоил звания генерал-майора 18 сотрудникам органов внутренних дел. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, звания генерал-майора полиции получили Иван Балашов, Сергей Богдановский, Игорь Бутранов, Александр Дедов, Олег Зиборов, Дмитрий Ильичев, Сергей Лебедев, Виталий Розанов, Александр Сокрутенко, Евгений Стасишин, Олег Стефанков, Александр Травников, Эдуард Филиппов и Сергей Щёткин.
Кроме того, звание генерал-майор юстиции присвоено Александру Бирюкову и Какошину Дмитрию, звания генерал-майора внутренней службы присвоены Алексею Завгородневу и Алексею Кожемякину.
Также, ещё два генерала получили повышение — звание генерал-лейтенанта юстиции присвоено Николаю Патапене, а звание генерал-полковника полиции — Сергею Бачурину.
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