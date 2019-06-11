Ассанж жил на обезболивающих последние полтора года

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж последние полтора года жил на обезболивающих препаратах из-за воспаления канала зубного нерва. Об этом со ссылкой на главреда организации Кристинна Храфнссона сообщает РИА "Новости".

— В настоящее время он как минимум имеет физический доступ к врачам, его осматривают. Но, как я говорил ранее, обследовавшая его группа специалистов, включая психиатра, пришла к выводу, что Ассанж находится в очень плохом состоянии, — рассказал Храфнссон.

Главный редактор WikiLeaks отметил, что Ассанж — стойкий человек, и выразил надежду на то, что он скоро поправится и будет защищать себя в суде.

Храфнссон рассказал, что в британской тюрьме Белмарш австралийца обследовали врач-терапевт и психиатр.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы за публикацию секретных документов Госдепартамента США. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. В конце мая основатель WikiLeaks был переведён в больничное крыло тюрьмы.