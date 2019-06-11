У берегов Крыма обнаружили донную мину времён ВОВ весом в тонну

Опасный снаряд был обнаружен в Чёрном море на расстоянии 200 метров от береговой линии.

У восточного побережья Крыма было обнаружено два взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны, включая донную мину весом около 1000 килограммов. Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Шахов.

Обе находки были обнаружены в посёлке Орджоникидзе, расположенном на востоке Республики Крым. Так, на расстоянии 100 метров от берега была найдена авиационная фугасная бомба ФАБ-250. В эпоху ВОВ такие снаряды активно использовали во время военных действий, поскольку они обладали наиболее мощным и универсальным поражающим действием.

Специалисты, прибывшие на место, провели дополнительное обследование акватории, в результате которого на глубине 9 метров и на расстоянии в 200 метров от берега была обнаружена авиационная донная мина весом около тонны.

В данный момент на месте работает пиротехническая группа специального отряда.

Ранее Лайф писал о другой опасной находке. Тогда мину времён Великой Отечественной войны обнаружили рабочие недалеко от станции МЦК "Ботанический сад" в столичном районе Свиблово.