В СК намерены установить все обстоятельства задержания журналиста Голунова

В Следственном комитете РФ сообщили, что намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

— При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В СКР также проанализируют материалы службы собственной безопасности МВД по поводу сотрудников полиции, причастных к задержанию корреспондента.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня стало известно, что дело Голунова закрыто, а вот двум генералам МВД теперь грозит увольнение.