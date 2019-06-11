Стало известно, о чём россияне хотят спросить Путина на прямой линии

В ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня, россияне хотят задать главе государства вопросы о здравоохранении, льготах, ЖКХ, экологии, образовании, зарплатах и пенсиях. Об этом свидетельствуют материалы на сайте мероприятия.

В отдельную категорию выделены личные обращения граждан. Также россиян интересует внешняя политика и позиция РФ по этому вопросу.

Напомним, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным начнётся 20 июня в 12:00 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также в соцсетях, послушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Приём обращений начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Задать вопрос главе государства можно по телефону, через СМС, сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".