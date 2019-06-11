В Подмосковье обокрали дачу отставного подполковника ФСО

В Московской области обокрали дачу отставного подполковника ФСО, родственника президента "Транснефти" Юрия Болотова. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Весной преступники орудовали в элитных посёлках на западе Подмосковья, их добычей стали преимущественно дорогие ювелирные украшения. 8 марта они проникли на дачу Болотова и украли два золотых кольца. Сват президента "Транснефти" Николая Токарева оценил ущерб в 50 тысяч рублей.

Спустя несколько дней они обокрали дом бывшего заместителя генерального директора ТТК-Кавказ Андрея Ратошнюка. У бизнесмена пропали часы Sandoz стоимостью более 400 тысяч рублей.

По предварительным подсчётам, за весну подозреваемые разбогатели на полтора миллиона рублей. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим подобным эпизодам.