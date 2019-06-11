Водитель на бешеной скорости снёс телегу с людьми — видео

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Кадр из видео Youtube.com / МК в Чебоксарах

Сам автовладелец доставлен в больницу с травмами. Предварительно, в аварии виноват не он.

В Чувашии водитель ВАЗа на бешеной скорости снёс телегу с людьми. Пассажиры повозки погибли. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по республике. Жуткое ДТП попало в объектив уличной камеры.

Авария произошла накануне вечером на 71-м километре автодороги Цивильск — Ульяновск в Комсомольском районе республики.

— По предварительным данным, повозка не уступила дорогу автомобилю, имевшему преимущество. В результате аварии 66-летний сельчанин, управлявший повозкой, и его 68-летний пассажир скончались на месте, — говорится в сообщении.

<p>Фото © Пресс-служба УГИБДД МВД по Чувашской Республике</p>

Водитель автомобиля госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело.

<p>Фото © Пресс-служба УГИБДД МВД по Чувашской Республике</p>

Ранее Лайф сообщал о россиянке, которая попала в жёсткую аварию в США в свой день рождения.

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