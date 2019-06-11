Водитель на бешеной скорости снёс телегу с людьми — видео

В Чувашии водитель ВАЗа на бешеной скорости снёс телегу с людьми. Пассажиры повозки погибли. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД МВД по республике. Жуткое ДТП попало в объектив уличной камеры.
Авария произошла накануне вечером на 71-м километре автодороги Цивильск — Ульяновск в Комсомольском районе республики.
— По предварительным данным, повозка не уступила дорогу автомобилю, имевшему преимущество. В результате аварии 66-летний сельчанин, управлявший повозкой, и его 68-летний пассажир скончались на месте, — говорится в сообщении.
Водитель автомобиля госпитализирован с травмами. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал о россиянке, которая попала в жёсткую аварию в США в свой день рождения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени