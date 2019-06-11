Скульптор Ковальчук приветствует освобождение Голунова: Здравое решение

Острый общественный резонанс представитель мира искусства объясняет реакцией на несправедливость, произвол и непрофессионализм.

Известный скульптор, народный художник РФ Андрей Ковальчук прокомментировал решение прекратить дело против журналиста Ивана Голунова. По его словам, тот факт, что в МВД смогли, не мешкая, разобраться с ситуацией, то, что им хватило смелости признать ошибочность действий своих сотрудников, внушает определённый оптимизм.

— Это очень правильное, здравое решение. Ведь острая общественная реакция — это, прежде всего, реакция на несправедливость, на произвол, непрофессионализм, — рассудил Ковальчук.

Он напомнил, что завтра в нашей стране праздничный день и в Москве будет много мероприятий, традиционно проводимых в День России. Между тем в Сети имели место отдельные призывы к проведению несогласованных и протестных акций, что могло привести к ещё большему напряжению в обществе.

— Но теперь, когда Иван на свободе, очень хочется надеяться, что ничто завтра не омрачит праздничного настроения, — добавил он.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. В МВД сообщили, что при себе у него якобы нашли наркотик мефедрон.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня стало известно, что дело Голунова закрыто, а двум генералам МВД грозит увольнение.