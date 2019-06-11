Украинцы призывают Зеленского запретить "Квартал-95"

Сейчас общественная инициатива собрала более тысячи подписей, для её рассмотрения нужно набрать 25 тысяч.

Жители Украины предложили запретить на территории страны деятельность и продукцию компании "Студия Квартал-95". Соответствующая петиция опубликована на сайте президента Незалежной.

— Признать деятельность ООО "Студия Квартал-95" несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины, — говорится в сообщении.

Согласно тексту общественной инициативы, автором которой является Эдуард Савицкий, запрет якобы предлагается из-за "многолетней пропаганды украинофобии и идеологии русского мира".

На данный момент её подписало более тысячи человек, для её рассмотрения нужно собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, что основателями компании, которая занимается концертной деятельностью, производит телефильмы, телепередачи, сериалы, кинофильмы, являлись нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, а также Борис и Сергей Шефиры.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил студии "Квартал-95" продавать в Россию фильмы и сериалы на украинском языке, чтобы его учили россияне.