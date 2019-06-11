В чернобыльские леса вернулась редкая рысь и успешно размножается

Это, по мнению экспертов, во многом обусловлено подходящей природной зоной и разнообразной кормовой базой.

В чернобыльские леса вернулось редкое животное, занесённое в Красную книгу Украины, — рысь. Об этом сообщается на официальной странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в "Фейсбуке".

В честь Международного дня рыси, который ежегодно отмечается 11 июня, специалисты заповедной зоны решили поделиться с общественностью воодушевляющей новостью — в последнее десятилетие рыси всё чаще стали встречаться в украинских лесах.

Лишним подтверждением данного факта стали многочисленные фотоснимки и видеозаписи, сделанные с помощью установленных в лесах ловушек.

— Этот крупный хищник (рысь. — Прим. Лайфа) водится практически на всей территории нашего заповедника, включая территории вокруг населённых пунктов, — говорится в сообщении.

Согласно последним данным экспертов, на территории Чернобыльского заповедника постоянно проживает около 10–16 особей данных представителей семейства кошачьих. При этом специалисты отмечают заметный прирост в популяции рысей, а значит, "условия зоны отчуждения полностью соответствуют" потребностям этих хищников.

Действительно, на огромной территории Чернобыльской заповедной зоны представлена разнообразная кормовая база для хищных кошек: косули, зайцы, тетерева, рябчики и другие животные.