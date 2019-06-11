США ужесточили санкции против Сирии

В перечень Минфина были включены три гражданина Сирии, а также 13 юридических лиц.

Власти США ужесточили санкционные меры в отношении Сирии. В чёрный список добавлены ещё три физических и 13 юридических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте Министерства финансов Соединённых Штатов.

Ограничения коснулись тех, кто поддерживает президента Башара Асада и деятельность сирийского олигарха Самера Фоза.

— Самер Фоз и его родственники превратили зверства сирийского конфликта в прибыльное предприятие. Этот сирийский бизнесмен напрямую поддерживает режим Асада и строит роскошные застройки на земле, украденной у тех, кто скрывается от его жестокости, — сказал заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер.

Таким образом, в чёрный список вошли компания ASM International General Trading, базирующаяся в ОАЭ, телекомпания LANA TV, штаб-квартира которой расположена в Бейруте, акционерное общество Aman Damascus, гостиница Four Seasons Damascus, расположенная в Дамаске.

В свою очередь, среди физических лиц числятся Самер Фоз, а также его родственники Амер и Хесейн Фоз. Последние двое "действовали или имели намерение действовать, прямо или косвенно" от имени компании ASM International Trading, которая является крупным поставщиком продуктов и услуг, используемых операторами при бурении нефтяных и газовых месторождений и на других промышленных рынках.