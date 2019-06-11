Мик Джаггер дал первое интервью после операции на сердце

Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер дал первое интервью после операции по замене искусственного сердечного клапана, в котором рассказал о состоянии своего здоровья.

В ходе беседы с ведущими канадской радиостанции Q107 Джаггер рассказал, что чувствует себя довольно хорошо. Музыкант уже вернулся к репетициям, а по утрам занимается в тренажёрном зале.

— Мы пытаемся подобрать песни, которые не исполняли в последние годы, и хотим попробовать сделать то, чего не делали раньше, — поделился Джаггер.

Впереди у The Rolling Stones — концертный тур по городам Соединённых Штатов и Канады, который был отложен из-за лечения Джаггера.

Как сообщал Лайф, спустя месяц после операции 75-летний музыкант танцем доказал, что с ним всё в порядке.