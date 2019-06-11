Путин сделал ряд резолюций после беседы с Москальковой

Омбудсмен передала главе государства доклад о деятельности уполномоченного за 2018 год.

Президент России Владимир Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, их встреча прошла 10 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Потому что Москалькова по итогам своего посещения президента, скажем так, в документальное подкрепление тех тем, которые обсуждала, принесла конкретные письма с постановкой вопроса на президента, — отметил Песков, однако содержание документов не раскрыл.

Он уточнил, что на этих письмах появились резолюции, в соответствии с которыми и будет вестись работа по обозначенным темам.