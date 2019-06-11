Силуанов попросил "холить и лелеять" российских бизнесменов

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, государство должно подставить "своё плечо" предпринимателям.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", что российских бизнесменов нужно холить и лелеять. Ведь они рискуют, когда вкладываются в собственное дело.

— Нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают, как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе нам нужно так же относиться к бизнесменам, — цитирует Силуанова РИА "Новости".

Также Антон Силуанов отметил, что государство должно подставить "своё плечо" бизнесменам. Он считает, что такая поддержка — это одна из целей реализуемых нацпроектов. Предпринимателям надо предоставить возможность комфортно инвестировать средства в российскую экономику.

Примечательно, что несколько дней назад министр финансов РФ назвал бизнесменов нигилистами, у которых всё равно всё плохо.