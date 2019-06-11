Политологи: "Правильный хайп" помог Голунову добиться справедливости

Политологи в беседе с Лайфом поприветствовали решение о прекращении дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова и отметили реакцию общественности.

— Мне очень импонирует общественная мобилизация, я имею в виду, с одной стороны, правильный хайп профессионального сообщества, когда журналистский цех заступился за коллегу, а с другой стороны, эту волну подхватило общество в целом. Результат налицо: госструктуры на самом высоком уровне прислушались к мнению общественности и разобрались, — отметил политолог Алексей Мартынов.

Мартынов не исключил, что эта история может привести к определённым поправкам в законодательстве и уголовно-процессуальном кодексе, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем.

Политолог Виктор Потуремский назвал завершение дела Голунова логичным исходом.

— Здесь мы имеем тот случай, когда запрос со стороны общественных институтов полностью совпал с позицией и результатами работы силовых структур. То есть совпали закон, представление о справедливости и здравом смысле. Проведён анализ, разбор ситуации и симметричный ответ на самом высоком уровне, — отметил Потуремский.

Напомним, 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. А несколько минут назад он был освобождён из-под домашнего ареста.