Социолог — об освобождении Голунова: Это большая победа общественного контроля

Социолог Петр Кирьян в беседе с Лайфом назвал завершение дела журналиста Ивана Голунова большой победой общественного контроля.

— Общественному сообществу удалось быстро оценить ситуацию и донести свою точку зрения. Задержание произошло в дни, когда проходил Петербургский международный экономический форум, и это событие не осталось незамеченным прессой на форуме. Затем ЕСПЧ и уполномоченный по правам человека уже не могли игнорировать эту тему, и уже формальные институты общественного контроля включились, — отметил эксперт.

Он назвал "невиданным сценарием", когда в рамках 228-й статьи УК РФ "за пять дней возбуждается дело, но тут же закрывается".

Напомним, 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. А несколько минут назад он был освобождён из-под домашнего ареста.