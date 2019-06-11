"Времена и эпохи", марафон пианистов: куда сходить в День России в Москве

Москвичей ждут музыкальные концерты, мастер-классы, фестивали и спортивные соревнования.

"Чем заняться и куда пойти в столице в День России?" — на этот вопрос ответили на официальном сайте мэра Москвы. Сообщается, что жителей города ждёт обширная праздничная программа, которая включает концерты, мастер-классы, выставки и многое другое.

В частности, 12 июня в парке Горького, "Царицыно", "Сокольниках" и "Зарядье" будут звучать зажигательные песни самых разных исполнителей. На сценах выступят как джазовые оркестры, так и ансамбли народной музыки, а также звёзды эстрады.

Для маленьких посетителей мероприятия парки также подготовили обширную программу: дети смогут поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах, посетить мастер-классы по рисованию и изготовлению воздушных змеев.

Кроме того в "Сокольниках" откроется выставка картин, полотна к которой художники будут создавать прямо на глазах у прохожих.

Парк Горького тем временем станет настоящей Меккой для ценителей классики и фортепианной музыки. В ажурной беседке парка с 14:00 до 19:00 пройдёт марафон пианистов, на котором будут исполнены самые известные произведения русских композиторов.

В музее-заповеднике "Царицыно" выступит камерный оркестр Antonio Orchestra под руководством Антона Паисова. Солировать будет скрипачка из Токио аспирантка Московской консерватории Хироко Нинагава.

Спортивно-экологические празднества пройдут в "Серебряном Бору", экоцентрах "Конный двор" и "Битцевский лес". Если в районе Хорошёво-Мнёвники всех гостей будут ждать весёлые старты, соревнования по пляжному волейболу, броскам в баскетбольное кольцо, гиревому спорту и армрестлингу, то в экоцентрах планируются другие мероприятия.

В "Конном дворе" пройдёт занятие "Природное богатство России", посвящённое разнообразию флоры и фауны нашей страны. Посетителям расскажут о важности заповедных территорий и животных и птицах, занесённых в Красную книгу. В "Битцевском парке" проведут квиз-игру "Страна разнообразия". Темой мероприятия станут Россия и её культурные особенности.

Кроме того, ко Дню России в Москве пройдёт фестиваль "Времена и эпохи", также бесплатными станут Мемориальный музей А.Н. Скрябина, Дом Бурганова и другие музеи.

Ранее Лайф писал, что парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День России.