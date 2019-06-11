Голунов после освобождения: Рад, что справедливость восторжествовала

Репортёр подчеркнул, что продолжит заниматься своей работой. Он отметил, что ему нужно немного времени, чтобы прийти в себя.

Журналист "Медузы" Иван Голунов дал первые комментарии после освобождения из-под домашнего ареста и завершения его дела.

— Я надеюсь, что никто больше не окажется в такой ситуации, как оказался я. Всё более-менее нормально, мне нужно немножко прийти в себя. Вероятно, мне нужно будет очень много работать для того, чтобы оправдать ваше доверие и веру в меня, — заявил Голунов.

Репортёр подчеркнул, что продолжит заниматься своей работой. По словам Голунова, ему нужно время, чтобы всё осознать. Пока журналисту сложно ответить на вопрос о том, будет ли он подавать в суд с требованием компенсировать моральный вред.

— Компенсацией морального ущерба будет то, если никогда больше не будет таких преследований, — отметил Голунов.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение.

В СКР намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".