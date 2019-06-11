Собянин прокомментировал дело журналиста Голунова

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил оперативность работы сотрудников ГУВД и МВД по делу в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

— Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова, — написал Собянин в "Твиттере".

Столичный градоначальник подчеркнул, что дальнейшее расследование также должно происходить беспристрастно, и выразил уверенность в том, что так и будет.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. В МВД заявили, что при репортёре нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение. Журналист был освобождён из-под ареста, с него сняли браслет слежения.

В СКР намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".