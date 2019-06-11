В Раде заявили, что Зеленский превращается в "маленького Порошенко"

Новый президент Украины Владимир Зеленский постепенно превращается в "маленького Порошенко", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, он повторяет обещания своего предшественника.

— Ну смотрите, то же самое, слово в слово. Поехал в Брюссель — что он говорил?.. В НАТО поехали, слово в слово, потом выступили, сказали, что диверсанты пробрались в МИД и речь Порошенко подсунули Зеленскому. А он что, начитувач или президент? — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

При этом Рабинович отметил, что положительно относится к Зеленскому и что все украинцы любят "образ Голобородько, победившего Порошенко" и "то, что он (Зеленский. — Прим. Лайфа) обещал".

Напомним, ранее пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко заявил, что на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский использовал цитаты, которые в своё время были написаны для Порошенко. Сам экс-президент лишь похвалил Зеленского за продолжение курса на вступление Украины в НАТО и ЕС.