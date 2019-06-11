Путин встретится с президентом и премьером Италии

Президент России Владимир Путин в июле в ходе визита в Италию встретится с президентом республики Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом сообщил посол РФ в Италии Сергей Разов.

Дипломат подчеркнул, что визит российского лидера на Апеннинский полуостров значим в международном контексте как свидетельство важности поддержания равноправного взаимоуважительного диалога и отвечающего интересам граждан взаимовыгодного сотрудничества.

— Часто говорю, что санкции, ограничения приходят и рано или поздно уходят, а национально-государственные интересы остаются. Уверен, что эти интересы у наших стран во многом совпадают или созвучны, — заявил Разов.

Ранее Лайф сообщал, что Путин 4 июля во время визита в Ватикан встретится с папой римским Франциском.