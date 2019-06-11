Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов из-за дела Голунова

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Владимир Путин. Фото © L!FE / Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин "своевременно рассмотрит" ходатайство главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.

— Ходатайство будет рассмотрено своевременно, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев после завершения дела Ивана Голунова попросил президента РФ уволить двух сотрудников внутренних дел.

Речь идёт о начальнике УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и начальнике Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по столице генерал-майоре полиции Юрии Девяткине.

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