Голунов заявил, что не пойдёт на несанкционированный митинг в свою поддержку

Журналист "Медузы" Иван Голунов, освобождённый из-под домашнего ареста, заявил, что не планирует идти на несанкционированный митинг 12 июня.

— Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя, — признался он.

Как писал Лайф, ранее репортёр отметил, что планирует продолжать заниматься своей работой.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение.

В Следственном комитете РФ намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".

Отметим, что митинг в поддержку Ивана Голунова, который состоится 12 июня, является несанкционированным. При этом власти Москвы предложили перенести акцию на 16 июня.