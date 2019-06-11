У здания МВД Голунова встретила его собака — видео

На встречу с журналистом "Медузы" Иваном Голуновым к зданию следственного управления привели его собаку Марго. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места трогательной встречи.

На кадрах видно, как Голунов радостно обнял своего питомца и поднял его по просьбе журналистов вверх.

😍😍😍 на этом замечательном фото @EvgenyFeldman: адвокаты Правозащиты Открытки Сергей Бадамшин и Олег Елисеев, собака Марго, Иван Голунов и человек с плакатом "Иван Голунов", чтобы точно было понятно pic.twitter.com/HILAhMNKkA — Правозащита Открытки (@orpravo) June 11, 2019

Ранее освобождённый из-под домашнего ареста журналист заявил, что планирует продолжить заниматься своей работой, но перед этим хотел бы прийти в себя. Он также признался, что не планирует посещать несанкционированный митинг 12 июня.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при репортёре нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение.

В Следственном комитете РФ намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".