Грузия выступает за решение конфликта с Абзахией мирным путём

В Тбилиси также напомнили о созданном совместно с США проекте, который направлен на улучшение социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

Грузия намерена решить конфликт с Абхазией и Южной Осетией лишь мирным путём. Такое заявление во время брифинга с госсекретарём США Майком Помпео сделал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который находится в эти дни в Вашингтоне.

— Мы ценим твёрдую поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Грузии... нами решено справиться с конфликтом лишь мирным путём, — заявил Бахтадзе.

Он также напомнил о созданном совместно с США проекте, который направлен на улучшение социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, Грузия фактически не контролирует Абхазию и Южную Осетию после событий августовской войны 2008 года. Россия тогда признала независимость двух республик. В Тбилиси данные территории считаются оккупированными.