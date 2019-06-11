Леди Гага обругала фанатов матом из-за вопроса про Брэдли Купера

Американская поп-звезда Леди Гага отрицательно высказалась в ответ на вопрос о её романе с актёром Брэдли Купером. Об этом сообщает издание The Sun.

Когда певица собиралась исполнить Shallow в Лас-Вегасе, поклонники принялись спрашивать её об отношениях с Брэдли Купером, на что она ответила им матом, рекомендуя отвалить либо проявить уважение.

Напомним, несколько дней назад американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк расстались.

Ранее Леди Гага и её агент Кристиан Карино расторгли помолвку после четырёх месяцев отношений.