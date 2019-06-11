WhatsApp будет судиться с теми, кто нарушает правила пользования мессенджера

К числу нарушений могут относиться массовая или автоматизированная рассылка сообщений.

Мессенджер WhatsApp заявил, что будет судиться со всеми пользователями, которые нарушают правила пользования сервиса. Об этом говорится на официальном сайте приложения.

— С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши условия предоставления услуг, — говорится в сообщении.

К числу нарушений могут относиться массовая или автоматизированная рассылка сообщений, а также использование сервиса не в личных целях. При этом доказательства подобной деятельности будут собираться не только на платформе мессенджера. Также не планируется отказ от технических методов борьбы с нарушителями.

Ранее Лайф сообщал, что приложение WhatsApp станет недоступным на смартфонах Huawei, как и ряд других приложений Facebook.