Экс-игрок "Зенита" Фернандо Риксен решил устроить прощальный вечер из-за болезни

К настоящему моменту Риксен потерял возможность говорить, однако всё ещё может общаться с помощью компьютерной голосовой системы, которой пользовался Стивен Хокинг.

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен заявил о намерении провести последний благотворительный вечер 28 июня. Репост видеообращения Риксена разместил в своём твиттере его биограф Винсент де Фриз.

— Это очень сложно для меня, так что это будет мой последний день. Заходите, и давайте проведём ночь так, чтобы никогда её не забыть, — сказал Риксен.

Фриз уточнил, что 42-летний голландец не планирует добровольно расставаться с жизнью и будет продолжать борьбу с недугом, однако это будет происходить уже без общественного внимания.

Напомним, экс-футболист с 2013 года страдает боковым амиотрофическим склерозом, который постепенно приводит к параличу и атрофии мышц, а также остановке дыхания. Как известно, самым известным носителем этого заболевания был британский физик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте 2018 года.