Трамп назвал "умственно слабым" конкурента по президентской гонке

Глава государства предпочитает видеть своим соперником на выборах именно его, в виду того, что у других гораздо больше энергии.

Президент США Дональд Трамп назвал своего конкурента по предстоящей президентской гонке демократа Джо Байдена "умственно слабым". Об этом он сообщил журналистам.

— Я бы лучше шёл на выборы против Байдена, чем против кого-либо другого. Я думаю, что он самый умственно слабый, я думаю, что Джо слаб умственно. У других гораздо больше энергии, — заявил глава государства.

Нынешний президент добавил, что Байден "уже не тот", делая намёк на его возраст (76 лет, в то время как самому Трампу — 72).

— Я называю его однопроцентный Джо, потому что до прихода (Барака) Обамы (на пост президента США. — Прим. Лайфа) он не очень хорошо справлялся, — пояснил он.

Джо Байден уже дважды баллотировался на президентский пост и оба раза проигрывал соперникам на предварительном этапе выборов.

Напомним, что Джо Байден занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год во время президентства Барака Обамы. В конце апреля он заявил о своём участии в выборах президента США 2020 года, после чего обогнал по рейтингу Дональда Трампа. А в марте нынешний президент уже называл своего предстоящего конкурента на выборах "человеком с низким IQ" за оговорку по поводу возможного участия в выборах.