Задержавший Голунова глава отдела полиции не опасается уголовного преследования

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров заявил, что не видит оснований для уголовного преследования за дело репортёра "Медузы" Ивана Голунова, которого ранее признали невиновным.

По его словам, ему трудно представить "фабулу подобного уголовного дела".

— Что там может быть, в этом уголовном деле, написано? Чем будет дело подтверждаться? Я знаю, что я ничего такого не делал и не нарушал закон, — цитирует Щирова телеканал RT.

При этом он отметил, что его подчинённые также невиновны, так как действовали в рамках закона.

Полковник подчеркнул, что данное дело ничем не отличается от других, за исключением вызванного общественного резонанса.

— Само-то дело как раз ничем не отличается от других подобных дел. Но вот то, что происходит вокруг него, мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это всё непонятно, — рассказал Щиров.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при репортёре нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. А сегодня, 11 июня, уголовное дело против Голунова было прекращено. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение.

В Следственном комитете РФ намерены установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".