В Красноярском крае горит штабель леса площадью 20 тысяч кв. метров

В Красноярском крае горит штабель леса на площади 20 тысяч кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

— На территории промбазы произошло загорание штабеля леса высотой 15–20 м и горбыля. Общая площадь пожара составляет 20 тыс. кв. м, — прокомментировал ситуацию представитель ведомства.

Известно, что возгорание произошло в посёлке Таёжный Богучанского района. Локализация пожара осложняется безводностью района.

Собеседник агентства заверил, что на защиту населённого пункта выдвинулся пожарный поезд со станции Чунаяр.

Согласно последним данным, угрозы населённому пункту больше нет.