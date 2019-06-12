ВОЗ: в ДР Конго выявлен первый случай заболевания Эболой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом подтверждённом случае заражения вирусом Эбола после начала вспышки болезни в соседнем государстве — Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом организация написала в "Твиттере".

Министерство здравоохранения Уганды и ВОЗ подтвердили один случай болезни, вызываемой вирусом Эбола, — говорится в сообщении ВОЗ. — Несмотря на имевшие место ранее многочисленные сигналы тревоги, это первый подтверждённый случай в Уганде во время вспышки Эболы, которая продолжается в соседней ДРК.

Напомним, вирус зародился на западе Африки в 2015 году и в основном коснулся Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии. В мае 2018 года Роспотребнадзор сообщил о повторной вспышке лихорадки. По состоянию на май этого года, в ДРК насчитывается более тысячи умерших от Эболы.