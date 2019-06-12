СМИ: Демпартия Молдавии убеждает США, что за кризисом в стране стоит Россия

Депутаты Демократической партии Молдавии (ДМП) через связи в диппредставительстве страны в США пытаются убедить Вашингтон, что в кризисной ситуации в стране виновата Россия. Об этом сообщает телеканал TV8.

По предварительным данным, соответствующее послание депутаты распространили среди политиков, однако, по их словам, письмо не является официальным документом.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о тайной сделке, предложенной России молдавскими демократами.