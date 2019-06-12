Макрон заявил о необходимости восстановить диалог с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о необходимости восстановления отношений с Россией и необходимости диалога с Москвой.
— Европа, в которую я верю, с её многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО. Ей необходимо выстраивать (отношения. — Прим. Лайфа) только между Европой и Россией, — заявил Макрон.
Он также добавил, что динамику отношений Москвы и Евросоюза намерен обсудить с российским лидером на полях саммита "Двадцатки".
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