Оставленных в подмосковном хостеле детей передали во временную семью

Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в Котельниках матерью-кукушкой, выписали из больницы и передали во временную семью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксению Мишонову.

— Двойняшек выписали из больницы. Их передали во временную семью с опытом воспитания приёмных детей, — заявила омбудсмен.

Напомним, 26 мая мать-кукушка Алёна Якушева оставила годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках. После этого не выходила на связь, заявив, что работает. Позже она сослалась на отсутствие света в доме. Следователи завели уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка". По последним данным, суд арестовал Якушеву.