Французские врачи выявили неожиданную пользу кофе

Отмечается, что гипотеза о пользе кофеина при редком генетическом заболевании была подтверждена неожиданным образом.

Французские медики узнали, что употребление кофе помогает устранить редкое генетическое расстройство, вызывающее нарушение работы мышц.

По предварительным данным, о полезном свойстве напитка узнали благодаря родителям 11-летнего мальчика, имеющего дефект в гене ADCY5, провоцирующий непроизвольные движения конечностей и лица.

При этом сами родители ребёнка выявили лечебные свойства кофе совершенно случайно — они заметили, что после покупки капсул эспрессо без кофеина припадки у их сына участились. После того как они снова стали давать ребёнку кофеин, приступы прекратились.

— Это одна из тех невероятных случайностей, которыми усеяна история медицины, — цитирует MedicalXpress доктора Эммануель Фламан-Розе из больницы Питье-Сальпетриер в Париже.

Отмечается, что медики давно сформулировали гипотезу о полезном свойстве, однако, поскольку редким недугом страдает один человек из миллиона, провести эксперимент не представлялось возможным.

Также врачи сталкивались с этической стороной вопроса, так как для проверки свойств кофе половине испытуемых пришлось бы давать компоненты для уточнения эффекта плацебо, что могло спровоцировать сильные боли.