Глава МИД Южной Осетии: Мы не имеем ничего общего с Грузией

Южная Осетия не имеет с Грузией общих черт и никогда не станет её частью. Об этом рассказал ТАСС глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев.

— Ничего нового они (США, ЕС и НАТО, высказывавшиеся за целостность Грузии. — Прим. Лайфа) не сказали. Этот набор слов мы слышим уже 30 лет. Не хотят верить, что с 1989 года Южная Осетия ничего общего с Грузией не имеет и не собирается становиться её частью ни при каких обстоятельствах. Поезд давно ушёл, — заявил он.

Медоев сравнивает Южную Осетию с караваном, идущим своим путём, не обращающим внимание на внешние раздражители, к цели — "построению независимого и демократического государства".

Напомним, накануне в Южной Осетии прошли выборы в парламент, которые США назвали нелегитимными. По итогам в парламент прошли партия "Единая Осетия", получившая 34,96% голосов, Народная партия (21,8%), "Ныхас" (14,37%), "Единство народа" (12,96%), а также Коммунистическая партия (7,29%).