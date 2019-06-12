СМИ: Во французской тюрьме заключённый захватил заложников

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Фото © EPA / TASS / Stephane Geufroi

Заключённый, отбывающий наказание в тюрьме французского города Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двух охранников. Об инциденте сообщает телеканал BFM.

По словам члена профсоюза надзирателей Фредерика Эко, мужчина застал сотрудников врасплох, воспользовавшись ситуацией.

Это произошло во время приёма пищи. Он воспользовался их невнимательностью, — отметил он.

Как уточняет радиостанция France Info, один из заложников являлся стажёром.Также сообщается, что у преступника проблемы с психикой, он неоднократно устраивал конфликты с сотрудниками пенитенциарного учреждения. В настоящий момент мужчина требует, чтобы его перевели в другую тюрьму, ближе к его семье.

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