СМИ: Во французской тюрьме заключённый захватил заложников

Заключённый, отбывающий наказание в тюрьме французского города Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двух охранников. Об инциденте сообщает телеканал BFM.

По словам члена профсоюза надзирателей Фредерика Эко, мужчина застал сотрудников врасплох, воспользовавшись ситуацией.

— Это произошло во время приёма пищи. Он воспользовался их невнимательностью, — отметил он.

Как уточняет радиостанция France Info, один из заложников являлся стажёром.Также сообщается, что у преступника проблемы с психикой, он неоднократно устраивал конфликты с сотрудниками пенитенциарного учреждения. В настоящий момент мужчина требует, чтобы его перевели в другую тюрьму, ближе к его семье.