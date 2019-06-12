СМИ: Во французской тюрьме заключённый захватил заложников

Заключённый, отбывающий наказание в тюрьме французского города Конде-сюр-Сарт, взял в заложники двух охранников. Об инциденте сообщает телеканал BFM.
По словам члена профсоюза надзирателей Фредерика Эко, мужчина застал сотрудников врасплох, воспользовавшись ситуацией.
— Это произошло во время приёма пищи. Он воспользовался их невнимательностью, — отметил он.
Как уточняет радиостанция France Info, один из заложников являлся стажёром.Также сообщается, что у преступника проблемы с психикой, он неоднократно устраивал конфликты с сотрудниками пенитенциарного учреждения. В настоящий момент мужчина требует, чтобы его перевели в другую тюрьму, ближе к его семье.
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