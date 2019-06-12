Климкин заявил, что Украина не вступит в ЕС в ближайшие 10 лет

Глава МИД Украины Павел Климкин в "Фейсбуке" заявил, что Незалежная не сможет оказаться в составе Евросоюза в течение ближайших десяти лет.

— Кто-то слышал, что за 10 лет — уже реальнее, но всё ещё глупости. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра, — заявил Климкин.

Он также написал, что ему обидно выступать в роли "разрушителя сказок", которые народу страны рассказывали предыдущие власти. Однако дипломат отмечает, что уверен в том, что когда-то Украина станет членом ЕС.