На северо-востоке Москвы в пруду нашли тело человека

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Фото © ТАСС/ Пётр Ковалёв

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела в пруду на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Москве.

Вечером 11 июня 2019 года в пруду на северо-востоке Москвы были обнаружены останки человеческого тела. По данному факту... проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, в пруду найдено тело женщины. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

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