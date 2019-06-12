На северо-востоке Москвы в пруду нашли тело человека

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела в пруду на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Москве.

— Вечером 11 июня 2019 года в пруду на северо-востоке Москвы были обнаружены останки человеческого тела. По данному факту... проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, в пруду найдено тело женщины. В настоящее время следователи осматривают место происшествия.