Cтали известны имена ведущих первых дебатов демократов в США

Как уточняется, первые дебаты состоятся в Adrienne Arsht Center в Майами 26 и 27 июня.

Телекомпания NBC назвала имена журналистов, которые будут проводить первые дебаты претендентов на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

По предварительным данным, всего в освещении будут участвовать пять журналистов, при этом основную роль ведущего будет выполнять Лестер Холт.

На протяжении первого часа с ним будут работать Саванна Гатри и Хосе Диас-Баларт, во втором часу их сменят Чак Тодд и Рэйчел Мэддоу.

Отмечается, что 26 и 27 июня на площадке Adrienne Arsht Center в Майами, где будут проходить дебаты, перед избирателями предстанут 10 представителей партии.

Ранее в Кремле выразили надежду, что русофобия не ляжет во главу предвыборной кампании в Соединённых Штатах.

Напомним, предвыборная кампания в Соединённых Штатах начнётся в феврале 2020 года, а выборы главы государства запланированы на 3 ноября того же года.