В Костромской области горит участок леса площадью 13,1 га

В Макарьевском лесничестве Костромской области горит лесной участок площадью 13,1 га. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

— В 23:00 11.06.2019 года... от диспетчера РДС (районной диспетчерской службы. — Прим. Лайфа) поступила информация об очаге лесного пожара на площади 13,1 га в Макарьевском районе, Макарьевское лесничество, — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, пожар в регионе локализован. Ситуация находится на контроле Администрации Макарьевского района, ОГКУ "Макарьевское лесничество" и Главного управления МЧС России по Костромской области.