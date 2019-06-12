В Москве в результате столкновения шести машин погиб один человек — видео

В ДТП на Кутузовском проспекте погиб один человек, ещё двое пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— На Кутузовском проспекте, 24 произошло столкновение шести транспортных средств, в результате чего, по предварительной информации, один человек погиб и ещё два пострадали, — рассказывает собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие детали ДТП.