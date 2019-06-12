Пентагон обсудит с Турцией ситуацию вокруг С-400 и F-35

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн обсудит со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию вокруг покупки Анкарой российских ракетных систем С-400 и приостановки обучения турецких лётчиков на американских самолётах F-35. Об этом сообщает CNN.

— Завтра у меня будет телефонный разговор с министром Акаром, и мы сможем проинформировать друг друга о прогрессе, — заявил Шэнахэн.

Он также подчеркнул, что Вашингтоном и Анкарой было приостановлено сотрудничество в вопросах тренировок пилотов, однако не обслуживания самолётов.

— Но я надеюсь, что завтра мы обменяемся взглядами и проинформируем друг друга о том, в чём удалось достичь прогресса, — добавил Шэнахэн.

Ранее агентство Reuters сообщило, что турецкие пилоты, которые проходят обучение на военно-воздушной базе Люк в Аризоне на истребителях-бомбардировщиках F-35, больше не совершают полётов. Произошло это из-за покупки Анкарой российских ракетных систем С-400.